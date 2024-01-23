Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
32
Информацию об этом подтвердили в ДП города, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно информации управления образования города Шымкента, 22 января поступило сообщение о том, что ученица 11 класса покончила жизнь самоубийством, повесившись дома.
"У погибшей школьницы были хорошие отношения с одноклассниками. В связи с трагической ситуацией представители компетентных органов проводят проверки», – рассказали в пресс-службе управления образования города Шымкента.
По информации полиции, данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", – сообщили в ДП.