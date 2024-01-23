Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте

Информацию об этом подтвердили в ДП города, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации управления образования города Шымкента, 22 января поступило сообщение о том, что ученица 11 класса покончила жизнь самоубийством, повесившись дома.

"У погибшей школьницы были хорошие отношения с одноклассниками. В связи с трагической ситуацией представители компетентных органов проводят проверки», – рассказали в пресс-службе управления образования города Шымкента.

По информации полиции, данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".