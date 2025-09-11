Школьница создала робот-увлажнитель воздуха в области Абай

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Говорящий робот измеряет уровень влажности воздуха и при необходимости автоматически включает увлажнитель, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Управления образования области Абай

Нурилля Даулеткызы учится в восьмом классе в школе №1 Аягозского района. Претворить проект в жизнь девочке помогли руководители Аян Санкайбаева и Салтанат Орынбаева.

Устройство непрерывно контролирует состояние воздуха в помещении и при пониженной влажности включается самостоятельно. Робот озвучивает точные показатели, работает в режиме энергосбережения и создает комфортный микроклимат. Кроме того, он полезен для комнатных растений и может использоваться дома, в школе и в офисе.

Нурилла самостоятельно освоила работу с датчиками, подготовила чертежи и 3D-модель, запрограммировала и собрала устройство. Проект уже прошел испытания в условиях школы.

– Моя цель – создать комфортную среду для людей, внести вклад в охрану здоровья и сохранение природы. В дальнейшем хочу усовершенствовать своего робота и сделать его доступным для повседневного использования, – поделилась юная изобретательница.

В перспективе Нурилля планирует добавить в проект элементы искусственного интеллекта и усовершенствовать систему экологического мониторинга. По ее словам, робот может найти применение не только в быту, но и в сфере образования и производства.

#область Абай #робот #школьница

