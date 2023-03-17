Школьный бухгалтер из ВКО проиграл в казино 9 млн тенге и получил 3,5 года колонии

Еще около 3 млн украденных из бюджета средств мужчина потратил на погашение кредитов.

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За растрату и присвоение крупной суммы денег Курчумский районный суд назначил школьному бухгалтеру 3,5 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.

Как сообщается, гражданин М., работая бухгалтером неполной средней школы, незаконно начислял себе излишние суммы и переводил их на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников, которые не являются сотрудниками школы.

За 7 месяцев мужчина причинил ущерб государству в сумме 11 936 063 тенге.

«Вина М. доказана: заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей, представителя потерпевшего и признательными показаниями подсудимого», - говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что подсудимый признал вину, показав, что 9 млн. тенге истратил на азартные игры, а остальное - на погашение кредитов.

Суд признал гражданина М. виновным в тяжком преступлении, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Виновный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.