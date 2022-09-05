Проверка связи

Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году. Системы видеонаблюдения ни в одной из них, вопреки требованию Министерства просвещения, не подключены к центру оперативного управления полиции.

Пикселями не сошлись

На одном из совещаний по вопросам безопасности детей в новом учебном году министр просвещения Асхат Аймагамбетов потребовал, чтобы камеры видеонаблюдения всех городских школ были выведены в центры оперативного управления департаментов полиции. «Должны быть решены вопросы качества картинки, разрешения видеокамер, хранения данных. Есть наш совместный приказ с МВД», – говорил тогда главный учитель страны.

Недавно это же министерство распространило информацию о том, что далеко не все отчеты акиматов о стопроцентном охвате школ видеонаблюдением соответствуют действительности. Мало того, что не все школы подключены к ЦОУ, в некоторых из них камеры и не работают вовсе.

А как обстоят дела в Карагандинской области? Чтобы выяснить это, мы воспользовались приглашением полицейских проехать в гимназию № 93 вместе с заместителем начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагуловым.

...Начнем с того, что я приехала немногим раньше назначенного времени и увидела странную картину. На фасаде, напротив входной двери и возле вахты охранника висит по две камеры видеонаблюдения – одна впритык к другой. Первая – принадлежащая старому поставщику услуг видео­наблюдения, который ее еще не снял, вторая – новому. Причем кабель-канал шел только от первой камеры. А где же второй провод? Оказалось, что новый подрядчик проложил свои провода по старому кабель-каналу.

– Вы должны были проложить свой кабель-канал, – делает замечание подрядчику начальник управления информатизации и связи департамента полиции Карагандинской области Гульнер Кужабаева. – Этот принадлежит другой фирме, она имеет право его демонтировать и, скорее всего, так и сделает.

Директор подрядной организации «Ақжол 2017» Айдос Жумадилов объясняет: мол, его работники не прокладывали новый кабель-канал, чтобы не портить эстетический вид школы. А дальше речь заходит о характеристиках установленных видеокамер. Оказалось, что они не соответствуют тем, что указаны в технической спецификации к договору о госзакупках. В документации указано, что разрешение камер должно быть не менее 5,2 мегапикселя, а фактически оно составляет 5. Об этом я узнала, разглядев наклейки на установленных в гимназии

IP-камерах. На них написано «5MP».

– А почему вы камеры на 5,2 мегапикселя не поставили? – спрашивает представитель полиции.

– Потому что в мире не сущест­вует таких камер! – отвечает подрядчик.

– Но это нарушение! – отмечает представитель полиции. – Если, как вы говорите, не существует камер с разрешением 5,2 мегапик­селя, то ставьте на 6 мегапикселей! Закон этого не запрещает.

– Мы провели экспертизу наших камер у лицензированной организации, и нам дали заключение, что нет разницы – пять или шесть мегапикселей, – говорит подрядчик. – Я вам представлю документы, подтверждающие, что наши камеры соответствуют техспецификации.

Тут в диалог вмешался руководитель отдела образования Караганды Есентай Ашим:

– Новые камеры действительно хорошие! Посмотрите сами. Все хорошо видно. Пиксели на экране не рассыпаются, как это было раньше.

Кстати, потом он добавил, что оборудование подрядчика еще в эксплуатацию не принято. Деньги из бюджета за его услуги не перечислены.

– Вот когда он все подключит к ЦОУ, тогда начнем ежемесячно платить по 150 тысяч тенге, – сказал руководитель городского отдела образования. – До декабря.

Когда в гимназию приехал полковник полиции Курмангали Исмагулов, ему показали и турникеты на входе, и видеокамеры на стенах, и тревожную кнопку на вахте охранника. Да, он ее тут же нажал. И через несколько минут в школу приехала группа быстрого реагирования из охранной фирмы – в касках и бронежилетах. Им объяснили, что это была проверка, и они ушли.

А вот о том, что система видео­наблюдения гимназии № 93 не подключена к ЦОУ, полковнику Исмагулову никто так и не сказал...

Где сигнал?

Потом сотрудники полиции и чиновники от образования расселись по машинам и поехали в Центр оперативного управления. Это большое помещение с огромной видеостеной, на которую можно вывести изображение с любой камеры, установленной на улицах Караганды. Здесь Курмангали Исмагулов объяснил, как должна работать система видеонаблюдения в школах:

– Если в школу проникает посторонний человек, который ведет себя неадекватно, то охранник нажимает на тревожную кнопку. У нас на видеостену сразу же выводится изображение с камер, и наши операторы в режиме реального времени видят все, что происходит в школе. Наряд приезжает в школу и на месте разбирается в случившемся. Вот почему важно вывести все школьные камеры в ЦОУ.

– Сколько школ Караганды уже подключено к ЦОУ? – интересуюсь я.

– Эта цифра каждый день меняется, – уклончиво отвечает полковник полиции Курмангали Исмагулов. – Я сегодня вам скажу, а завтра эта цифра будет недостоверная… К концу сентября мы подключим школы города на 100%.

Тут в беседу вступает стоящая рядом руководитель управления образования Гульсум

Кожахметова:

– Сейчас видеокамеры установлены в 58 школах. А сколько выведено в ЦОУ, я не знаю. Пока не владею такой информацией. Мы, честно говоря, больше внимания уделяем камерам. Хотим, чтобы картинка с них была хорошего качества.

В итоге узнать количество неподключенных к ЦОУ школ и причину этого мне не удается. Но я не отчаиваюсь. Впереди – интервью с руководителем управления образования, о котором договорилась заранее.

Подозрительные совпадения

И вот я захожу в кабинет Гульсум Кожахметовой, сажусь за стол и начинаю беседу. Главный учитель области подтверждает, что системы видеонаблюдения школ в двух самых крупных городах – Караганде и Темиртау – не подключены к ЦОУ. Но речь идет только о тех объектах образования, где оборудование устанавливает подрядная организация «Ақжол 2017». Она выиграла большое количество конкурсов и не успевает к 1 сентября выполнить свои обязательства.

– Подрядчику мы ни копейки из бюджета не заплатили! – уверяет меня глава управления образования. – Недавно в Темиртау у нас была проверка. Меня спросили, почему я не делаю перечислений? Я ответила, потому что должен быть вывод сигнала с камер в ЦОУ, а его нет. Будет к 5 сентября, заплачу за четыре оставшихся месяца, будет 30 декабря – заплачу за один день. А до этого ни копейки!

А вот, судя по данным портала госзакупок, перечисление денег все-таки было. Директор карагандинской школы № 79 перевела на счет компании «Ақжол 2017» 144 тыс. тенге. Причем это было еще в марте, вскоре после того, как состоялся конкурс.

– Почему перечислили деньги за фактически неоказанную услугу? – спрашиваю я.

Гульсум Кожахметова вызывает в кабинет сотрудницу и просит ее созвониться с директором школы № 79. Девушка уходит, а когда возвращается, произносит: «Директор школы сказала, что перечислила деньги по ошибке»...

А дальше речь заходит о причинах, которые помешали подрядчику вовремя подключить школы к центру оперативного управления. По словам Гульсум Кожахметовой, он не смог арендовать закрытые VPN-каналы связи из-за их дороговизны.

– Подрядчик сказал, что собирался наладить передачу сигнала по радиорелейным каналам связи, как указано в нашей техспецификации, – объясняет Гульсум Кожахметова, признавшись, что плохо разбирается в IT-технологиях. – Это вышло бы дешевле, чем аренда канала волоконно-оптической связи. Действительно, здесь наш недочет. Дело в том, что техспецификацию мы делали по старым правилам, а в мае этого года от КНБ пришла новая инструкция. В ней указано, что должен быть только волоконно-оптический канал связи.

После интервью связываюсь с директором фирмы «Ақжол 2017» Айдосом Жумадиловым и задаю ему вопросы: о количестве оборудованных камерами школ, об их характеристиках и о причинах, которые помешали к 1 сентября подключить оборудование к ЦОУ. Бизнесмен говорит неохотно, то и дело ссылаясь на управление образования. Мол, оно заказчик – вот туда и обращайтесь!

– Обычная текучка, – отвечает Айдос Жумадилов на вопрос о проблемах с подключением школ к ЦОУ. – Это же коммерчес­кий момент. Это вопрос цены и вопрос присутствия определенных провайдеров на том или ином объекте образования.

Добавлю, что во время сбора информации я на портале goszakup.gov.kz изучила конкурсную документацию, прикрепленную к объявлениям о закупе услуг видеонаблюдения – так коротко называется аренда видеокамер с выводом изображения в ЦОУ. И обнаружила один любопытный документ – коммерческое предложение ТОО «Ақжол 2017», адресованное руководителю управления образования Гульсум Кожахметовой. Сравнив его с технической спецификацией, нашла уйму совпадений. Все характеристики видеокамер, а также требования к модулям видеоаналитики одинаковы в обоих документах.

Да и сумма денег, выделенных на видеонаблюдение по каждой школе – а это 1,339 млн тенге, мало отличается от той, что значится в коммерческом предложении компании «Ақжол 2017». В нем написано: «Стоимость реализации проекта – 1,4 млн тенге».

В заключение выделю два важных аспекта. Первый. Думаю, что департаменту по противодействию коррупции стоит проверить госзакупки услуг облачного сервиса в школах Караганды и Темиртау. Второй – о безопасности детей. Если в школе, не подключенной к ЦОУ, произойдет ЧП, то службы экстренного реагирования получат информацию о нем с опозданием. А это может стоить жизни и здоровья ученикам.