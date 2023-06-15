Почти четверть миллиона первоклассников зачислили школы Казахстана

Это промежуточный показатель. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тыс. детей.

Фото: Kazpravda.kz

Около 250 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа.

На сегодня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70% детей выбрали обучение на госязыке.

«Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1%), Мангистауской (93,2%), Улытауской (82,5%), Туркестанской (80,6%), и Жамбылской (79,4%) областях», – рассказал заместитель председателя комитета Жомарт Карамбаев.

Уточняется, что прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тыс. казахстанских детей.