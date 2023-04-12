Шлагбаум для «серых» схем

Вчера представители Министерства сельского хозяйства в ходе брифинга в СЦК прокомментировали журналистам причины введенного запрета, который, к слову, является временным и будет действовать только в течение шести месяцев.

По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, приходится констатировать: из регионов соседней России в рес­публику идет поток «серого» зернового импорта. По подсчетам экспертов, его ежегодные объемы достигают 1,5–2 млн тонн, что в денежном выражении равно примерно 500 млн долларов. Затем груз транзитом отправляется в страны Центральной Азии и Афганистан.

«Серый» импорт завозится автомобильным транспортом и влечет за собой нежелательные последствия – дестабилизацию внутреннего отечественного рынка, снижение его экспортного потенциала, потери бюджета. Запретительная мера принята после многочисленных обращений ассоциаций казахстанских производителей, экспортеров и переработчиков зерна.

Как сообщили представители Минсельхоза, в основном импортный завоз приходится на Павлодарскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. Причем первая из них выступает безусловным лидером по приему и дальнейшему экспорту нелегального зерна. Два других региона никогда не были в числе ведущих зерносеющих, но вдруг стали зерновыми экспортерами благодаря тем самым нелегальным завозам.

Установлено, что одна из фирм, вовлеченных в «серые» схемы, смогла отправить в Узбекистан и Афганистан зерна на один миллиард тенге. И таких примеров немало.

Стоит отметить, что зап­рет не распространяется на завоз автомобильным путем семенного материала. Его импортерам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие качество семян. Кроме того, остается свободным ввоз по железной дороге.

В настоящее время в Казахстане сохраняется большой запас собственного зерна, часть которого предназначена на экспорт. Республика полностью обеспечена зерновыми запасами для продовольственных нужд.