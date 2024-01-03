Сходите, Наталья, побрейтесь! Общество 3 января 2024 г. 0:30 13 Наталья Денисова В юности чего только не бывает. Помнится, 1990 год я встречала абсолютно лысой. Голова моя была, как бильярдный шар, как куриное яйцо, как коленка младенца. рисунок Николая Веревочкина И побрилась налысо я, вовсе не отдавая дань моде, в те годы настолько эпатировать окружающих могли позволить себе только звезды эстрады. И не вши меня заели, этих можно вывести как минимум десятью популярными в народе способами. Дело было в глупом споре. В училище, где я в то время постигала профессию учителя начальных классов, давал уроки биологии и химии необыкновенно красивый и харизматичный молодой человек – Тимур Маратович. Он только окончил университет, и его занесло преподавать у девчонок, в педучилище ведь, как правило, на учителей начальных классов и воспитателей детсада поступают только девушки. Целая армия девчонок сразу с нескольких курсов ежедневно атаковала Тимура своими прелестями, потому что он был свободен, и любая согласилась бы стать его подругой. Но химик был с каждой из нас одинаково вежлив, никому не отдавал предпочтений, разве что отличницам лишний раз говорил слово: «Молодец!» Я училась не сказать чтобы отлично, но без троек, за Тимуром Маратовичем не бегала, ибо не любила «стадность», а охота на него студенток педучилища уже стала напоминать массовый спорт. И вот однажды девчонки меня подначили: – Согласись, что ты на него тоже засматриваешься? Только шансов у тебя нет с такими-то толстыми щеками и глазами навыкате. Я возмутилась: – Зато во мне полно харизмы! Да если я захочу, химик поцелует меня! И меня взяли «на слабо». А захоти! Пускай на новогоднем балу он тебя и поцелует. Если поцелует, быть тебе «Мисс училище», даже с твоей неординарной внешностью. Если не поцелует, побреешься налысо. Что делать? Я храбро подошла во время новогоднего бала к Тимуру Маратовичу, сказала ему прямо, что мне придется побриться наголо, если он меня не поцелует. Учитель спокойно ответил: – Идите и брейтесь, Наталья. Уже завтра я сидела на занятиях с сияющей ослепительно под искусственным освещением головой, и девчонки смотрели на меня с уважением. Спор, конечно, я проиграла, но волос, раз было поставлено такое условие, не пожалела. Кстати, лысина мне очень даже шла, у меня череп оказался идеальной формы. Тимур Маратович в начале урока биологии зашел в аудиторию, нашел меня взглядом, разглядел, улыбнулся, подошел к моей парте, сказал: – Это, конечно, волос вам не вернет, но… И поцеловал в макушку. Так меня мужчины в моей интересной женской жизни больше никогда не целовали. #праздник #спор #Казправда #Новый год #байки #юность