Шоу, вдохновленное Нургисой

Культура
3
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В череде знаковых культурных событий этой осени, несомненно, запомнится уникальное музыкальное шоу Qustar, посвященное 100-летию выдающегося композитора, народного артиста СССР, Халық Қаһарманы, домбриста, дирижера и педагога Нургисы Тлендиева. Алматинцы стали свидетелями мировой премьеры масштабного симфонического спектакля, где традиционная музыкальная культура Казахстана встречается с современными мультимедийными технологиями, хореографией и визуальным искусством.

фото Николая Портникова

Авторами идеи симфоничес­кого шоу стали продюсер Кайрат Кульбаев и скрипач Марат Бисенгалиев, взявшие за основу одно из самых известных произ­ведений Нургисы Тлендиева «Қустар». С первых минут зрителей захватило виртуозное соло в исполнении всемирно известного скрипача, который задавал ритм и высокий уровень музыкального исполнения на протяжении всего спектакля.

Он был стержнем оркестра и выступал связующим звеном между казахстанским музыкальным наследием и оригинальной партитурой композитора Дмитрия Вареласа (Канада). Для шоу композитор написал новое симфоническое произведение – сюи­ту из двенадцати частей. По его словам, он погрузился в музыку Нургисы Тлендиева, вдохновился ею, чтобы создать современное звучание, наполненное «ДНК казахского народа».

– Это не копия произведений Нургисы, а оригинальная музыка, интерпретация, созданная под впечатлением от его творчества, – отметил Дмитрий Варелас.

Драматургия была построена через символику орла-птицы с участием около сорока артистов, а также симфонического оркестра, хора, балетной труппы, с использованием этнических инструментов и современных электронных звучаний. В центре шоу – история беркута, символа Казахстана, каждая из двенадцати новелл повествует об определенной части жизни птицы.

Проект объединил около 70 специалистов из разных стран. Музыку исполняет Мумбайский симфонический оркестр, который Бисенгалиев создал 20 лет назад. Режиссер шоу – театральный постановщик Анна Верда (Россия). В проекте участвовали казахстанские музыканты, хор консерватории им. Курмангазы и этно-дуэт «Аркайым», владеющий всеми традиционными казахскими инструментами. В некоторых сценах были задействованы артис­ты пластического балета.

По словам Кайрата Кульбаева, через такие интересные и необычные форматы они хотят привлечь молодежь, которая, возможно, не так хорошо знакома с творчеством Нургисы Тлендиева.

– Молодежь сегодня ищет смыс­лы и ориентиры в жизни, часто через известные образы в социаль­ных сетях. Этим проектом авторы стремятся показать, что в Казахстане есть много выдающихся людей, которые могли бы быть такими смыслами и ориентирами, – сказал он.

Qustar – это начало большого проекта, который включает выпуск альбома и виниловой плас­тинки, сотрудничество с музеем Тлендиева, партнерство с молодежными брендами одежды.

