Шоу, вдохновленное Нургисой
В череде знаковых культурных событий этой осени, несомненно, запомнится уникальное музыкальное шоу Qustar, посвященное 100-летию выдающегося композитора, народного артиста СССР, Халық Қаһарманы, домбриста, дирижера и педагога Нургисы Тлендиева. Алматинцы стали свидетелями мировой премьеры масштабного симфонического спектакля, где традиционная музыкальная культура Казахстана встречается с современными мультимедийными технологиями, хореографией и визуальным искусством.