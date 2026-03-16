На участках республиканского референдума по проекту новой Конституции были созданы условия, обеспечивающие доступность для всех граждан. Об этом сообщил председатель коалиции общественных наблюдателей «Дауыс» Тулеген Кунаделов.

По данным наблюдателей коалиции, на ряде участков для голосования была создана спокойная и комфортная атмосфера. Члены комиссий организовали процедуру голосования понятным образом, консультировали граждан и помогали им ориентироваться внутри участков.

По словам Кунаделова, особое внимание было уделено доступности участков для граждан с инвалидностью.

По его словам, в ходе наблюдения было установлено, что в зданиях предусмотрены пандусы и удобные входные группы, позволяющие беспрепятственно попасть на участок.

«По наблюдениям членов коалиции, на участках были установлены пандусы и оборудованы удобные входы. Члены комиссий и волонтеры оказывали необходимую помощь», – уточнил он.

Кроме того, на некоторых участках были подготовлены специальные информационные материалы для людей с нарушением зрения.

«На ряде участков были материалы, подготовленные шрифтом Брайля. Также была предложена аудиоверсия, позволяющая ознакомиться с основными положениями Конституции», – сообщил Тулеген Кунаделов.

Отмечается, что на этапе подготовки к референдуму председатель коалиции лично посетил несколько участков в столице и проверил их доступность.

«Чтобы оценить фактическую доступность инфраструктуры, я прошел участки на инвалидной коляске. Особое внимание уделил входным группам, ширине проходов, расположению кабин для голосования и организации внутреннего пространства», – рассказал он.

В ходе наблюдения были зафиксированы и отдельные замечания. Однако, по словам председателя коалиции, большинство из них носили технический или процедурный характер и не рассматривались как системные проблемы.

«Такие ситуации могут возникать в любом электоральном процессе. Например, попытки проголосовать за родственников, заход в кабину для голосования вдвоем или отдельные организационные вопросы. Обычно члены комиссии оперативно дают разъяснения в таких случаях», – сказал Тулеген Кунаделов.

Он также отметил, что в целом наблюдатели коалиции работали на участках свободно и без препятствий.

«Наши наблюдатели имели возможность следить за процессом голосования, проходить регистрацию и взаимодействовать с членами комиссии в рабочем порядке», – подчеркнул глава коалиции.

В настоящее время коалиция «Дауыс» продолжает сбор информации от региональных координаторов и наблюдателей.

После анализа всех материалов будет подготовлен итоговый отчет общественного наблюдения, в котором будут представлены выводы и соответствующие рекомендации, заключил Тулеген Кунаделов.