Схрон с оружием обнаружили в Алматы
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Правонарушители могли похитить оружие во время «январских событий», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ
Как сообщается, сотрудники КНБ изъяли 30 единиц вооружения, включая автоматы «Калашникова», пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.
— По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время «январских событий». Проводится досудебное расследование, — подытожили в ведомстве.