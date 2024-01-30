Схрон с оружием обнаружили в Алматы

Правонарушители могли похитить оружие во время «январских событий», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, сотрудники КНБ изъяли 30 единиц вооружения, включая автоматы «Калашникова», пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.