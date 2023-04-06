Схрон с оружием и боеприпасами нашли в Петропавловске

Фото: ДП СКО

Североказахстанские полицейские совместно с сотрудниками областных департаментов КНБ и УИС нашли схрон с оружием в Петропавловске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщается, на окраине Рабочего поселка был обнаружен черный тканевый мешок, обмотанный скотчем. Внутри находились обрез охотничьего ружья, пистолет, предположительно, марки "Байкал", револьвер неустановленной марки, муляж гранаты РГД-5.

Кроме того, в мешке были боеприпасы к гладкоствольному и нарезному оружию: 30 патронов калибра 7,62 мм, 53 патрона 16-го калибра, 2 патрона 12-го калибра, 6 патронов калибра 5,6 мм, а также 145 патронов калибра 9 мм.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК.

Оружие и боеприпасы изъяты, по ним будет назначена судебно-баллистическая экспертиза, предстоит проверить, пригодны ли они к использованию, не использовались ли для совершения преступлений.

Ведется поиск виновного в незаконном обращении с предметами вооружения, добавили в полиции.