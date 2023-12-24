Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях

Другое
2

Непогода ожидается в большинстве регионов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Вечерний Алматы

24 декабря днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау 24 декабря на дорогах ожидается гололедица, сообщает Казгидромет.

В Туркестанской области в воскресенье утром и днем на севере, западе, горных и предгорных районах ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте: 24 декабря утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане 24 декабря утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

24-25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

В Атырауской области в воскресенье на большей части ожидается туман, на севере, востоке области гололед. В Атырау 24 декабря временами ожидается туман.

В районе Алакольских озер области Жетісу ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье днем на севере, востоке ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 24 декабря днем ожидается временами сильные осадки. Туман, гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ожидается ветер юго-восточный, южный днем на востоке области 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области в воскресенье на западе, севере, в центре ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау 24 декабря ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. В Петропавловске 24 декабря ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В области Ұлытау в воскресенье ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.

24 декабря днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.

В области Абай в воскресенье на севере, в центре ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 24 декабря ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. В Костанае 24 декабря ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области в воскресенье ночью и утром на западе, севере ожидается туман.

#снег #прогноз погоды #штормовое предупреждение

Популярное

Все
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Украина и Румыния уладили спор о канале в дельте Дуная
Шавкат Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC
Обувь в Казахстане подорожала на 13% за год
Казахские боксеры на равных дрались со сборной мира
Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья
Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Кувейта
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области
Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet
Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников
Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Морозы сохраняются на востоке Казахстана
Бывшая первая ракетка мира может завершить карьеру
"Пацаны делают правильные выводы" – тренер молодежной сборной по хоккею
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай

Читайте также

1,4 млрд бюджетных тенге выделили на бездорожье в Актюбинск…
Какой будет погода в Казахстане в выходные дни
Волк напал на людей в Карагандинской области
Директор госпредприятия в ЗКО незаконно принял сына на рабо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]