Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях

Фото: Вечерний Алматы

24 декабря днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау 24 декабря на дорогах ожидается гололедица, сообщает Казгидромет.

В Туркестанской области в воскресенье утром и днем на севере, западе, горных и предгорных районах ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте: 24 декабря утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане 24 декабря утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

24-25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

В Атырауской области в воскресенье на большей части ожидается туман, на севере, востоке области гололед. В Атырау 24 декабря временами ожидается туман.

В районе Алакольских озер области Жетісу ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье днем на севере, востоке ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 24 декабря днем ожидается временами сильные осадки. Туман, гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ожидается ветер юго-восточный, южный днем на востоке области 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области в воскресенье на западе, севере, в центре ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау 24 декабря ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. В Петропавловске 24 декабря ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В области Ұлытау в воскресенье ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.

24 декабря днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.

В области Абай в воскресенье на севере, в центре ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 24 декабря ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области туман. В Костанае 24 декабря ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области в воскресенье ночью и утром на западе, севере ожидается туман.