Штрафника с 27-миллионным долгом выявили с помощью программы в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уклоняющегося от уплаты многомиллионного долга водителя Lexus выявили с помощью «Коргау» в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

– В минувший понедельник программа выдала информацию о движущемся по проспекту Тауке хана должнике. За автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге. На задержание иномарки дежурные ЦОУ ориентировали инспекторов патрульной полиции. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его «железного коня» водворили на штрафную стоянку, – рассказали в полиции.

Напомним, приложением «Коргау» стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.