Код маркировки повышает доверие
340
Бек Нигметов
В Астане прошел форум «Цифровая маркировка: прозрачность рынка как основа экономического роста», или Digital Tañba. Мероприятие, организованное Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, было посвящено пятилетию внедрения цифровой маркировки товаров в Казахстане. Участниками диалоговой площадки стали представители госорганов, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества, отечественные производители лекарственных средств и табачных изделий, а также операторы маркировки из России, Беларуси, Кыргызстана.