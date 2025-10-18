Код маркировки повышает доверие

Форумы
340
Бек Нигметов

В Астане прошел форум «Цифровая маркировка: прозрачность рынка как основа экономичес­кого роста», или Digital Tañba. Мероприятие, организованное Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, было посвящено пятилетию внедрения цифровой маркировки товаров в Казахстане. Участниками диалоговой площадки стали представители госорганов, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества, отечественные производители лекарственных средств и табачных изделий, а также операторы маркировки из России, Беларуси, Кыргызстана.

фото автора

Форум де-факто объединил лидеров отрасли, государственных деятелей и экспертов для формирования единого видения дальнейшего развития цифровой экономики Казахстана.

Маркировка – нанесение на продукцию специального идентификационного кода – позволяет отследить путь товара от производителя до конечного покупателя, а также гарантирует его подлинность и легальность. Она также упрощает товарный учет, инвентаризацию и анализ продаж, помогает соблюдать закон.

Как было отмечено в рамках форума Digital Tañba, за пять лет цифровой маркировки штрих-кодом было помечено более 6 млрд единиц товаров, среди которых табачные изделия, обувь и лекарственные средства.

Говоря о роли цифровой маркировки, помощник Президента РК Куанышбек Есекеев в своем докладе назвал ее «зрелой национальной сис­темой, которая помогает бороться с контрафактом, защищает права пот­ребителей, создает равные условия для бизнеса и укрепляет доверие к рынку». Каждый код на упаковке стал гарантией подлинности и символом новой культуры ответственности.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель – сделать Казахстан цифровым лидером региона, страной, где технологии работают на человека и общество. Digital Tañba – элемент цифровой трансформации национальной экономики. Если учитывать масштабы в рамках ЕАЭС, то и трансграничная торговля тоже будет существенно оптимизирована за счет проекта. Сегодня создается не просто система маркировки, а основа цифрового суверенитета, – подчеркнул Куанышбек Есекеев.

Первой товарной группой, подлежащей обязательной маркировке и прослеживаемости, стали с 1 октяб­ря 2020 года табачные изделия. Далее с 1 ноября 2021-го была введена обязательная маркировка обуви, а 1 июля 2024-го в эту группу вошли все лекарственные средства.

По информации первого вице-министра торговли и интеграции РК Айжан Бижановой, цифровая маркировка уже в течение пяти лет способствует борьбе с теневым рынком. Так, в 2024 году выявлено нелегальной табачной продукции на сумму свыше 12,8 млрд тенге, в сравнении с 2022-м рост составил 440%.

Фармацевтический рынок уже на 100% задействован в цифровой маркировке. Система обеспечивает полную прослеживаемость лекарств как в коммерческом секторе, так и в системе ГОБМП и ОСМС. Предполагается, что с 2026 года за счет более эффективного планирования закупов экономия бюджета достигнет 50 млрд тенге. Вице-министр подчерк­нула, что маркировка превратилась из технологического эксперимента в устойчивый механизм регулирования товарных потоков.

– На сегодняшний день завершены пилотные проекты по товарам легкой промышленности, пивоваренной продукции и моторным маслам. По их итогам межведомственная комиссия одобрила введение обязательной маркировки. Также завершен проект по ювелирным изделиям. В настоящий момент на стадии исполнения находятся пилотные проекты по маркировке бытовой химии, БАДов, дериватов сайгака, газовых баллонов и древесины. Министерство торговли и интеграции координирует этот процесс, выстраи­вая баланс интересов государства и бизнеса. Важно, что все решения принимаются на основе анализа данных и результатов «пилотов», – сказала Айжан Бижанова.

Участники форума Digital Tañba обсудили опыт внедрения обязательной маркировки с представителями профильных министерств, познакомились с планами на будущее, а также сравнили практики маркировки у нас и в других странах.

#форум #цифровая маркировка #штрих-код #Digital Tañba

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Казахстан становится центром медицинского туризма
Касым-Жомарт Токаев: «Государство придаёт особое значение р…
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Когда содержание важнее формул

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]