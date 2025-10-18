Форум де-факто объединил лидеров отрасли, государственных деятелей и экспертов для формирования единого видения дальнейшего развития цифровой экономики Казахстана.

Маркировка – нанесение на продукцию специального идентификационного кода – позволяет отследить путь товара от производителя до конечного покупателя, а также гарантирует его подлинность и легальность. Она также упрощает товарный учет, инвентаризацию и анализ продаж, помогает соблюдать закон.

Как было отмечено в рамках форума Digital Tañba, за пять лет цифровой маркировки штрих-кодом было помечено более 6 млрд единиц товаров, среди которых табачные изделия, обувь и лекарственные средства.

Говоря о роли цифровой маркировки, помощник Президента РК Куанышбек Есекеев в своем докладе назвал ее «зрелой национальной сис­темой, которая помогает бороться с контрафактом, защищает права пот­ребителей, создает равные условия для бизнеса и укрепляет доверие к рынку». Каждый код на упаковке стал гарантией подлинности и символом новой культуры ответственности.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель – сделать Казахстан цифровым лидером региона, страной, где технологии работают на человека и общество. Digital Tañba – элемент цифровой трансформации национальной экономики. Если учитывать масштабы в рамках ЕАЭС, то и трансграничная торговля тоже будет существенно оптимизирована за счет проекта. Сегодня создается не просто система маркировки, а основа цифрового суверенитета, – подчеркнул Куанышбек Есекеев.

Первой товарной группой, подлежащей обязательной маркировке и прослеживаемости, стали с 1 октяб­ря 2020 года табачные изделия. Далее с 1 ноября 2021-го была введена обязательная маркировка обуви, а 1 июля 2024-го в эту группу вошли все лекарственные средства.

По информации первого вице-министра торговли и интеграции РК Айжан Бижановой, цифровая маркировка уже в течение пяти лет способствует борьбе с теневым рынком. Так, в 2024 году выявлено нелегальной табачной продукции на сумму свыше 12,8 млрд тенге, в сравнении с 2022-м рост составил 440%.

Фармацевтический рынок уже на 100% задействован в цифровой маркировке. Система обеспечивает полную прослеживаемость лекарств как в коммерческом секторе, так и в системе ГОБМП и ОСМС. Предполагается, что с 2026 года за счет более эффективного планирования закупов экономия бюджета достигнет 50 млрд тенге. Вице-министр подчерк­нула, что маркировка превратилась из технологического эксперимента в устойчивый механизм регулирования товарных потоков.

– На сегодняшний день завершены пилотные проекты по товарам легкой промышленности, пивоваренной продукции и моторным маслам. По их итогам межведомственная комиссия одобрила введение обязательной маркировки. Также завершен проект по ювелирным изделиям. В настоящий момент на стадии исполнения находятся пилотные проекты по маркировке бытовой химии, БАДов, дериватов сайгака, газовых баллонов и древесины. Министерство торговли и интеграции координирует этот процесс, выстраи­вая баланс интересов государства и бизнеса. Важно, что все решения принимаются на основе анализа данных и результатов «пилотов», – сказала Айжан Бижанова.

Участники форума Digital Tañba обсудили опыт внедрения обязательной маркировки с представителями профильных министерств, познакомились с планами на будущее, а также сравнили практики маркировки у нас и в других странах.