Шумно, весело, с азартом!

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Асет Калымов

Яркий Наурыз-той с песнями, играми и спортивными состязаниями устроили представители Казахского общества слепых.

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Согласно давней народной традиции праздник весеннего обновления можно отмечать целый месяц – до конца апреля. Следуя ей, члены Казахского общества слепых (КОС) решили устроить повторный Наурыз-той, а площадкой для торжеств выбрали обширную территорию экспериментального предприятия в Алматы.

Здесь соорудили импровизированную концертную сцену, разбили шатры, установили юрту. Многие участники тоя надели по случаю нарядные камзолы, чапаны, тюбетейки. Повара накрыли богатый дастар­хан, приготовив традиционный наурыз-коже из семи ингредиентов, плов, баурсаки.

Но прежде чем сесть за праздничный стол, работники нескольких учебно-производственных предприятий КОС из Алматы, Талгара и Каскелена, а также их гости насладились концертом коллективов художественной самодеятельности. На сцене выступали домбристы, баянис­ты, вокалисты. Пустились в пляс взрослые и дети, звучали старинные и современные песни на разных языках.

Бурные аплодисменты зрителей сорвали участники вокальной группы «Қаламқас», домбрист Адилгазы Мырзагулов, солистка Батима Полищук. Было заметно, что артисты – инвалиды по зрению – тщательно подготовились к выступлению, причем организаторы культурно-массовой программы приурочили Наурыз-той к завершению мусульманского месяца Рамазан и Пасхальной недели.

– Получился праздник «три в одном» – Наурыз, Ораза-айт и Пасха, – рассказал руководитель отдела досуговой работы, спорта и художественной самодеятельности реабилитационного центра инвалидов Алматы Мадьяр Жанысбаев. – И это символично: в нашем сообществе есть представители разных национальностей и религиозных конфессий. Наурыз для нас – символ братства и дружбы, единства и согласия. Этот праздник объединяет всех казахстанцев, поэтому мы решили собрать коллег и устроить для них такой своеобразный тимбилдинг.

Кульминацией праздника стали состязания по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната. Здесь активность проявили не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, также получившие ценные призы.

Огромный интерес болельщиков вызвало древнее народное соревнование «қошқар көтеру» – приседание с бараном на плечах. Не каждому участнику турнира ноша оказалась по плечу. Чемпионом стал работник одного из предприятий КОС Канат Мусаманов, сделавший максимальное количество приседаний – 50. Ему и достался Гран-при – қошқар весом 55 кг.

#Алматы #Рамазан #«қошқар көтеру» #Наурыз-той

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