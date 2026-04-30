Швеция ужесточила требования для получения гражданства

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Новые правила вступят в силу для потенциальных граждан с 6 июня, даже если заявка была подана несколько лет назад

© Photo : Dahlstrand, Melker / official site of the Parliament of Sweden

Парламент Швеции принял в среду закон, вводящий новые требования для получения гражданства страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.com.ua

Теперь иностранцы, прежде чем подать заявление на гражданство, должны проживать в Швеции не менее восьми лет, то есть на три года дольше, чем по действующим правилам, сообщил общественный вещатель SVT.

Для тех, кому исполнилось 16 лет, потребуется также пройти специальный тест на гражданство, знание шведского языка и обществознание.

Введено новое требование и относительно дохода: у заявителя должен быть годовой доход не менее 241,8 тыс. шведских крон ($22 тыс.).

Новые требования вступят в силу для потенциальных граждан с 6 июня, даже если заявка была подана несколько лет назад.

Инициированные правительством новые требования были приняты 258 голосами депутатов против 33, при этом 58 членов парламента отсутствовали.

