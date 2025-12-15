С 20 по 22 декабря в Шымкенте состоится чемпионат Республики Казахстан по таеквондо среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz

За медали национального первенства поборются более 300 спортсменов, которые выступят в 16 весовых категориях.

"Ключевые старты текущего года позади. В связи с этим пятеро победителей и призёров мировых первенств - Нодира Ахмедова, Айдана Кумартаева, Бейбарыс Каблан, Батырхан Толеугали и Тамирлан Тлеулес освобождены от участия в нынешнем чемпионате.

Если говорить о новом сезоне, нас ожидают два главных старта. Первый - чемпионат Азии, который пройдёт в Монголии в мае, второй - Азиатские игры в Японии осенью.

Отбор на эти турниры будет проведён среди спортсменов национальной сборной. Мы будем оценивать их готовность на двух международных стартах, после чего определим участников континентального чемпионата",- озвучил главный тренер Есбол Султанов.