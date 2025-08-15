Фото: оргкомитет конкурса

Silk Way Star – первый азиатский вокальный конкурс пройдет в столице Казахстана - Астане в августе 2025 года. Об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся накануне старта международного музыкального проекта в студии «Қазмедиа орталығы», передает Kazpravda.kz

Как сообщили организаторы проекта, шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG. Документ был подписан 16 июня 2025 года в присутствии глав государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина в ходе официального визита председателя КНР в Астану.

В конкурсе принимают участие представители 12 стран – Азербайджана, Армении, Грузии, Малайзии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Съемки музыкального шоу стартуют 20 августа 2025 года. Гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly/ Silk Way и на ведущих телеканалах стран-участниц конкурса.

«Для нас, это новый опыт. Организация и проведение столь масштабного проекта требует немалых усилий, новых решений и подходов. И в этом смысле наша команда проявляет креативность, настойчивость и подчеркну, большой энтузиазм. Все мы очень заинтересованы в результатах этого проекта, который объединяет Jibek Joly и медиакорпорацию CMG. Мы горды тем, что предоставляем новую площадку для талантов со всего мира, которые являются посланцами культуры, мира, музыки, своих национальных традиций и души народа. Нашу многомиллионную аудиторию ждут открытия, прекрасные мгновения единения людей, живущих в самых разных уголках нашей планеты. Мы выполняем важную миссию – строим золотой мост дружбы, объединяем через культуру народы и страны», – прокомментировала Управляющий директор телеканала Jibek Joly/Silk way Еркежан Кунтуган.

В распространенном пресс-релизе сказано, что Silk Way Star станет ярким явлением в мировой музыкальной индустрии и трансляцией культурных ценностей государств и народов Великого Шелкового пути.

Участники вокального конкурса продемонстрируют разнообразие музыкальных стилей, особенности традиций, мотивов и звучания, присущих культуре то или иной страны.

В составе жюри конкурса – известные артисты, композиторы, продюсеры и медиаперсоны.

Silk Way Star станет проводником популяризации музыки, укрепления культурных связей между народами, формирования платформы для новых талантов.