Сильное землетрясение произошло в Греции

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первоначально Сейсмологическая лаборатория Афинского университета оценила магнитуду в 5,1, затем повысила оценку до 5,2.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 79 километрах к северо-западу от пригорода Афин Перистери с населением 139 тысяч человек в 06:26 по времени UTC (12:26 по времени Астаны). Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

По данным греческих сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на острове Эвбея, примерно в 80 километрах от Афин. Очаг залегал на глубине десяти километров. Через семь минут произошел афтершок магнитудой 3,8 с тем же очагом.