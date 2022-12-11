Сильные ветра обрушатся на несколько регионов Казахстана

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 12 декабря из-за резкого ухудшения погоды, передает Kazpravda.kz.

Сильный ветер со снегом образуют низовую метель с порывами 15-20 м/с.

Ее прогнозируют на севере Павлодарской области, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на севере, востоке Акмолинской области.

12 декабря утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В областном центре утром и днем ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Днем на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области возможна низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

12-13 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области, в горных районах 15-20, сутки 12, ночью 13 декабря порывы 25 м/с.

В Таразе временами ожидается туман.