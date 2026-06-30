Символ уникального многообразия Казахстана – Токаев о Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства рассказал о значении нового конституционного органа, сообщает Kazpravda.kz
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Передовое и Справедливое государство невозможно построить без эффективно функционирующих общественных институтов.
«Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган – Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества», - сказал Глава государства.
По его словам, Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства – магистрального направления нашей внутренней политики.
«Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана. Разрозненные ранее структуры объединятся в Высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики», - подчеркнул Президент.