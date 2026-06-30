Символ уникального многообразия Казахстана – Токаев о Қазақстан Халық Кеңесі

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Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Передовое и Справедливое государство невозможно построить без эффективно функционирующих общественных институтов.

«Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган – Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества», - сказал Глава государства.

По его словам, Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства – магистрального направления нашей внутренней политики.