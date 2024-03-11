«Синтетику» на 20 млн тенге изъяли в Жамбылской области

Об этом стало известно в ходе проведения республиканского ОПМ «Дармек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, цель операции - выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В департаменте полиции Жамбылской области проинформировали о том, что в период проведения рейдов выявили 7 наркоправонарушений.

Из незаконного оборота изъято более 8,5 кг различных наркотических средств. Так, сотрудники УПН задержали 35 и 33-летних жителей Тараза, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков. В результате обыска у них было изъято более 320 гр мефедрона, стоимостью 20 млн тенге.

– Сотрудники полиции провели проверки 18 аптек, 15 медицинских учреждений и 6 складских помещений, где выявлено 16 административных наркоправонарушений. Среди них 8 нарушений требований технической укрепленности помещений, 5 нарушений правил фармацевтической деятельности, 2 нарушения условий лицензирования и незаконная фармацевтическая деятельность, – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Кроме того, изъято 500 гр метанола, более 250 тысяч кг различных прекурсоров, в том числе соляная, уксусная и серная кислоты.

Правоохранители заключили, что профилактические мероприятия антинаркотического характера провели во всех районах Жамбылской области.

