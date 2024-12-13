Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане

Ее планируют запустить уже до конца текущего месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информационная система Tasqyn позволит предотвращать ЧС и делать прогнозы для принятия стратегических решений. Она разрабатывается Минцифры совместно с Минэкологии, МЧС, а также Минводы.

На сегодня подготовлена и утверждена методика прогнозирования и моделирования паводков. Согласно методике, уполномоченные органы вносят в информационную систему такие данные, как уровень воды в водохранилищах, объемы водоотведения и гидрометеопрогнозы. На основе собранных данных система моделирует возможные сценарии паводков.

Информационную систему Tasqyn планируется запустить уже до конца этого месяца.