Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане

Ее планируют запустить уже до конца текущего месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
Информационная система Tasqyn позволит предотвращать ЧС и делать прогнозы для принятия стратегических решений. Она разрабатывается Минцифры совместно с Минэкологии, МЧС, а также Минводы.
На сегодня подготовлена и утверждена методика прогнозирования и моделирования паводков. Согласно методике, уполномоченные органы вносят в информационную систему такие данные, как уровень воды в водохранилищах, объемы водоотведения и гидрометеопрогнозы. На основе собранных данных система моделирует возможные сценарии паводков.
Информационную систему Tasqyn планируется запустить уже до конца этого месяца.
«Министерство водных ресурсов и ирригации регламентирует учет оперативного и прогнозного водохозяйственного баланса для оперативного распределения воды, анализа и корректировки режимов использования водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных систем.
Следует отметить, что прогнозирование расхода воды важно для принятия срочных мер по регулированию сброса воды из гидротехнических сооружений и снижению нагрузки на окружающую среду в неблагоприятных гидрометеорологических условиях», – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.