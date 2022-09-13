Системно нарушали требования по безопасности в аэропорту Усть-Каменогорска

О результатах проверки аэропорта города Усть-Каменогорска сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Авиационная администрация Казахстана 22-23 августа провела внеплановую инспекционную проверку по авиационной безопасности деятельности аэропорта Усть-Каменогорска.

Выявлен ряд нарушений требований авиационной безопасности, имеющих системный характер.

«За нарушение требований авиационной безопасности и в соответствии со статьёй 107 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» первый руководитель аэропорта Н.И. Короленко, его заместитель – руководитель службы авиационной безопасности аэропорта Р.А. Григорьев и АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» были привлечены к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 570 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 480 МРП (735 120 тенге)», – сообщили в КГА.