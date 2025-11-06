Формат «C5+1» за десять лет доказал свою эффективность как инструмент развития сотрудничества между странами ЦА и США

В Вашингтоне 6 ноября проходит вторая встреча на высшем уровне в формате Центральная Азия + США, участие в которой принимает Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.

Саммит, инициированный Президентом США Дональдом Трампом, демонстрирует, что взаимодействие с центральноазиатскими странами занимает важное место во внешнеполитической повестке нынешней американской администрации и Вашингтон нацелен на углуб­ление сотрудничества с регионом, стратегическая значимость которого продолжает расти.

– Формат «C5+1» зарекомендовал себя как эффективная многосторонняя платформа, обеспечивающая системный диалог между странами Цент­ральной Азии и США. Площадка позволяет государствам региона консолидированно выступать при обсуждении вопросов, затрагивающих общерегиональные интересы, что усиливает их переговорные позиции в диалоге с крупным глобальным партнером. Встреча в Вашингтоне представляет собой качественно новый этап в развитии отношений в рамках механизма «C5+1». С момента запуска формата в 2015 году и вплоть до 2023 года взаимодействие осуществлялось исключительно на министерском уровне.

Выход диалога на уровень президентов, впервые реализованный в 2023 году, свидетельствует о росте стратегической значимости ЦА. Подъем диалога до уровня первых лиц государств укрепляет политический вес мероприятия и создает предпосылки для более глубокого и комплексного взаимодействия, включая вопросы торгово-экономического сотрудничества, инфраструктурного развития и технологического взаимодействия, – отмечает ведущий эксперт Отдела европейских и американских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Али Мухамбет.

Эксперт обращает внимание, что практическая результативность формата «C5+1» подтверж­дается конкретными экономическими показателями: за прошедшие 10 лет обеспечена устойчивая динамика развития торгово-инвестиционного сотрудничества между США и странами региона. При этом основным парт­нером в ЦА для американской стороны выступает Казахстан.

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и США демонстрирует стабильный рост, в период с 2015 по 2024 год этот показатель вырос в два раза – с 1,9 млрд до 4,2 млрд долларов. Только в 2024-м объем инвестиций США в казахстанскую экономику составил порядка 869 млн долларов, а за первый квартал 2025 года достиг уже 362,4 млн долларов.

По словам Али Мухамбета, эти показатели демонстрируют, что формат многостороннего взаимодействия создает благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества США с регионом.

– Особое значение имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, – также отмечает эксперт КИСИ. – За последние пять лет объем грузоперевозок по этому направлению вырос в 6 раз, достигнув в прошлом году 4,5 миллиона тонн, что на 62% больше, чем в 2023-м. В перспективе Казахстан ставит задачу увеличить показатель до 10 миллионов тонн, превратив Средний коридор в один из ключевых маршрутов глобальной торговли. В этом контексте саммит C5+1 представляет собой важную площадку для согласования совместных проектов и привлечения инвестиций со стороны США, что позволит придать дополнительный импульс развитию коридора и повысить его конкурентоспособность на глобальной арене.

Стоит отметить, что мероприятия в США не ограничатся встречей на высшем уровне – в рамках саммита запланирована большая деловая программа, к которой стороны готовятся также основательно.

Уже известно, что 6 ноября Государственный департамент США совместно с Kennedy Center проводит в Вашингтоне бизнес-форум с участием представителей госструктур и крупного бизнеса США и стран ЦА – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента: «Это мероприятие станет исторической встречей высокопоставленных государственных дея­телей и бизнес-лидеров стран C5+1, посвященной десятилетию прорывного сотрудничества и направленной на дальнейшее укрепление экономических и культурных связей между США и государствами Центральной Азии».

Казахстан на этом мероприя­тии будет представлен весьма широко: и на уровне глав центральных госорганов, и на уровне руководителей крупных бизнес-структур. Учитывая высокий уровень доверия американского бизнеса к экономическим реформам и инвестиционному климату нашей страны, республика рассчитывает, что итоги бизнес-форума придадут серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

В проработке находятся более 20 коммерческих соглашений и договоров в сферах, имеющих для нашей страны стратегическое значение, – это транспорт и инфраструктура, финансовая сфера, цифровизация и новые технологии, промышленность, добыча редкоземельных ресурсов, образование.

По всем этим направлениям казахско-американское сотрудничество уже развивается весьма динамично. Стоит вспомнить итоги визита Президента

Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк в сентябре этого года, когда в рамках обширной деловой программы поездки были достигнуты договоренности по привлечению в Казахстан миллиардных инвестиций.

В числе подписанных тогда соглашений, например, контракты между АО «Қазақстан темір жолы» и американской Wabtec на 4,2 млрд долларов – это крупнейшая в истории США договоренность такого рода с зарубежным государством, которая ярко подтверждает стратегический характер нашего двустороннего сотрудничества. Казахстан также работает над расширением сотрудничества с Boeing, в том числе решается вопрос закупа новых бортов, которые смогут выполнять прямые трансатлантические перелеты между РК и США.

«Казахтелеком» и Amazon Kuiper подписали соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper, согласно­ которому американская компания намерена развернуть наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав в нее около 200 млн долларов.

Как известно, Казахстан поставил цель в течение ближайших трех лет стать полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта. И, как отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в сентябре в Нью-Йорке, активное участие в экосисте­ме страны таких глобальных технологических лидеров, как Nvidia, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей республики.

Большой блок в казахско-американском сотрудничестве занимает образовательная сфера. Наша страна стремится стать академическим центром региона, и сотрудничество с США, вузы которого стабильно находятся в топе лучших университетов мира, имеет большое значение.

В Казахстане уже созданы филиалы 40 ведущих зарубежных университетов, в том числе семь из них – американских, включая Университет Аризоны, Колорадскую школу горного дела, Университет Дьюка, Университет Пенсильвании, Университет Миннесоты, Нью-Йоркскую киноакадемию. Наша страна нацелена на дальнейшее расширение сотрудничества и реализацию совместных проектов с американскими вузами и исследовательскими центрами.

Как уже отмечалось, Казах­стан­ является лидером Цент­ральной Азии по многим аспектам. Но важно отметить, что в этом качестве он выступает также локомотивом устойчивого развития региона, не «перетягивая одеяло» на себя в диалоге с зарубежными партнерами, а стремясь продвигать сотрудничество в интересах всей ЦА.

Как неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев: наша страна последовательно придерживается принципа «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан». Будущее региона зависит от укрепления сплоченности, взаимного доверия и открытости миру, и наша страна готова прилагать усилия для становления ЦА как динамичного, инновационного и культурно богатого региона.