Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 642 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 138 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 642 заболевших.

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человека (2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 231 пациент, на амбулаторном лечении – 2 112 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.