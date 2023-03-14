Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 марта

По состоянию на 14 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 809 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию и 12 – с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 809 человек (1 624+ и 185 КВИ-), из них в стационарах находится – 119 пациентов, на амбулаторном – 1 690 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.