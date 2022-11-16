Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 16 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 450 заболевших.

На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.