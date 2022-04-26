Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 4

– Алматинская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Павлодарская область - 1

Всего в стране выявлено 1 305 473 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 009.