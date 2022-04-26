Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 1
– город Алматы - 4
– Алматинская область - 1
– Восточно-Казахстанская область - 1
– Павлодарская область - 1
Всего в стране выявлено 1 305 473 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 009.