Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 859 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 835,

- в Алматы – 363,

- в Шымкенте – 17,

- в Акмолинской области – 66,

- в Актюбинской области – 11,

- в Алматинской области – 45,

- в Жетысуской области - 60,

- в Атырауской области – 64,

- в Восточно-Казахстанской области – 12,

- в Абайской области - 8,

- в Жамбылской области – 61,

- в Западно-Казахстанской области – 21,

- в Карагандинской области – 170,

- в Улытауской области - 27,

- в Костанайской области – 1,

- в Кызылординской области – 42,

- в Мангистауской области – 18,

- в Павлодарской области – 29,

- в Северо-Казахстанской области – 3,

- в Туркестанской области – 6.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 335 406 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 302 320.

На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 472 пациента, на амбулаторном уровне – 18 099 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.

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