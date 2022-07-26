Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 859 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 835,
- в Алматы – 363,
- в Шымкенте – 17,
- в Акмолинской области – 66,
- в Актюбинской области – 11,
- в Алматинской области – 45,
- в Жетысуской области - 60,
- в Атырауской области – 64,
- в Восточно-Казахстанской области – 12,
- в Абайской области - 8,
- в Жамбылской области – 61,
- в Западно-Казахстанской области – 21,
- в Карагандинской области – 170,
- в Улытауской области - 27,
- в Костанайской области – 1,
- в Кызылординской области – 42,
- в Мангистауской области – 18,
- в Павлодарской области – 29,
- в Северо-Казахстанской области – 3,
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 335 406 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 302 320.
На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 472 пациента, на амбулаторном уровне – 18 099 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.