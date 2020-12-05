Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 декабря

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 792 человека за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 5 декабря сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 80, Алматы - 63, Шымкент - 5, Акмолинская область - 77, Актюбинская область - 9, Алматинская область - 40, Атырауская область - 18, Восточно-Казахстанская область - 131, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 26, Костанайская область - 87, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 112, Северо-Казахстанская область - 84, Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 135 498 заболевших.

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