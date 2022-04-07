Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Алматы – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 3,
- в Карагандинской области – 2,
- в Костанайской области – 1,
- в Мангистауской области – 2,
- в Северо-Казахстанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 245 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 364.