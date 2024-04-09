Ситуация стабилизируется, но опасность не миновала

На брифинге Республиканского информационного штаба на площадке Службы центральных коммуникаций старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш проинформировал о том, что с начала паводков эвакуировано 75 982 казахстанца, пострадавших от водной стихии. В пунктах временного размещения находятся более семи тысяч человек. В зоны бедствия доставлено 126 тыс. тонн гуманитарной помощи. Откачано свыше семи миллионов кубометров талой воды. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек и 1 681 единица техники.

– В Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казах­станской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях 3 745 домов и 421 двор остались под водой. Вода смыла 105 дорог, 4 моста и 101 дорожное полотно. 65 населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения, находятся под контролем. В службу горячей линии поступило 1 100 звонков. В настоящее время все силы сосредоточены на предотвращении и ликвидации последствий паводков. При ухудшении ситуации будут приняты экстренные меры, – сообщил Ерасыл Сайпаш.

Отметим, что ситуация с паводками вчера осложнилась вследствие повышения температуры и выпадения обильных осадков в восточном, западном, северном и центральном регионах республики. Кроме того, штормовое предупреждение было объявлено по Акмолинской и Актюбинской областям.

– В этих регионах из-за повышения температуры и дождей ожидается резкое повышение воды в реках до критического уровня, – сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

Надо сказать, что стихийное бедствие, постигшее казахстанцев, сплотило народ. Помощь пострадавшим от паводков оказывают более 25 тыс. волонтеров и добровольцев.

– Сейчас по республике работают 20 волонтерских штабов, которые занимаются передачей потерпевшим бедствие актуальной информации посредством колл-центров. Помимо этого, в регионах открыты штабы гуманитарной помощи, которая отправляется всем нуждающимся. Собрано более 550 тонн гуманитарной помощи. 370 тонн уже отправлены в зоны, пострадавшие от наводнения. Волонтеры и добровольцы помогают с горячим питанием для эвакуированного населения, сотрудников спасательных служб и военных, – говорила руководитель департамента по международному сотрудничеству и развитию волонтерских инициатив ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Гульжамиля Камарова.

Волонтеры задействованы также в работе по очистке снега, дворовых территорий, обеспечении медпрепаратами, они присматривают за одинокими и пожилыми людьми.

Активное участие в противопаводковых мероприятиях принимают и военнослужащие Казахстана. Официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин на брифинге в СЦК рассказал, что с 27 марта в аварийно-спасательных работах задействовано более двух тысяч военнослужащих личного состава. Они эвакуировали 2 300 жителей из зоны паводков, перевезли около 83 тонн гуманитарного груза.

Минздрав в свою очередь уточняет: риски вспышки инфекционных заболеваний из-за паводков отсутствуют. По информации официального представителя Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиевой, в ведомстве контролируют эпидемиологическую ситуацию в регионах, где наблюдаются паводки. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

– Ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода, остается на стабильном уровне. Особо отмечу, что на всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. Отбор и исследования проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели проводятся на постоянной основе. Результаты лабораторного мониторинга качества и безопасности воды показывают, что на сегодня отсутствуют риски для возникновения вспышек инфекционных заболеваний. Прошу не доверять сомнительным источникам и непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц, – предупредила она на брифинге Республиканского информационного штаба.

Самой приятной новостью в завершение вчерашнего дня стала официальная информация о том, что в регионах, пострадавших от паводков, не было ни одного случая мародерства. Об этом проинформировала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

– Каждый день более 20 тысяч сотрудников обеспечивают правопорядок. В стране задействовано максимальное количество сотрудников полиции и военнослужащих. Круглосуточно функционируют оперативные штабы. В настоящее время в оцеплении находятся 50 населенных пунктов, под охраной более девяти тысяч жилых домов и 160 стратегических объектов. Не допущено ни одного случая мародерства, – подчеркнула она.

Напомним, в подтопленных районах организовано круглосуточное патрулирование. Стражи порядка также эвакуируют жителей, отгоняют скот и оказывают помощь в возведении берегоукрепительных сооружений.