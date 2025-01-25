Скакун Кабирхан поменял жокея

Спорт
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На первом старте в 2025 году Кабирхан занял всего лишь седьмое место, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: sportplustv.kz

В январе прошлого года главным хедлайнером казахстанского спорта был Кабирхан - скакун, который стал сенсацией сезона.

Тогда Кабирхан выиграл два этапа на Al Maktoum Challenge и взял путевку на Дубайский Кубок мира. Там претендовал на приз в $7 миллионов, но занял восьмое место, хотя и считался темной лошадкой турнира.

После Дубайского Кубка мира Кабирхан не выступал. К новому сезону у него сменился жокей - вместо ирландца Патрика Доббса теперь итальянец Кристиан Демуро.

На первом старте в 2025 году Кабирхан занял всего лишь седьмое место на этапе Al Maktoum Challenge, не сумев защитить звание действующего чемпиона.

Кабирхан принадлежит казахстанцу Тлеку Муханбеткалиеву, по итогам 2023/24 принес $755 548 призовых.

Кабирхан - чистокровной английской породы, его отец Калифорния Хром выигрывал Кубок мира. Рожден в США, как и другие лошади, участвующие в скачках. Принадлежность к стране определяется по хозяину.

#Спорт #скачки #Кабирхан #скакун

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