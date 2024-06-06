Скандал вокруг слитых экзаменационных заданий прокомментировал глава НИШ

Образование, Скандалы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

11 мая председатель АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Ануар Жангозин высказывался о якобы имеющемся доступе к материалам итоговых экзаменов НИШ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тогда он предположил, что «кто-то запомнил материал во время экзамена, затем воспроизвел по памяти, допустив при этом определенные неточности». По его словам, материалы были выложены после проведения самого экзамена, так как представленные задания не совпадали с экзаменационными, а рисунки были перерисованы.

Сегодня в своем личном аккаунте на Facebook Жангозин раскрыл результаты проведенного по этому поводу расследования, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В ходе проведенного служебного расследования было выявлено, что один из учеников самостоятельно разработал задания, а группа других учеников занималась их распространением, выдавая их за реальные экзаменационные материалы, что является серьезным нарушением академической честности.

В связи с выявленными нарушениями, было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента», – заявил он.  

Глава НИШ добавил, что нарушившие правила учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов.

К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьезные дисциплинарные взыскания.

 

#скандал #НИШ #экзамены

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