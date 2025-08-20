Алматинский «Кайрат» сегодня на выезде сразится с шотландским «Селтиком» за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Фото: facebook.com/fckairat

Единственный оставшийся представитель Казахстана в еврокубках сегодня в гостевом поединке встретится с шотландским футбольным грандом. По инсайдерской информации, представители лондонского «Челси» приедут в Глазго чтобы лично посмотреть игру юного нападающего «Кайрата» Дастана Сатпаева, который через два года будет выступать за «аристократов».

Скауты английского гранда внимательно следят за выступлением юного казахского футбольного дарования в нынешней квалификации Лиги чемпионов, и, судя по всему, очень довольны его игрой за алматинский клуб. И это неудивительно, ведь в шести проведенных еврокубковых матчах Сатпаев забил три мяча - из них по одному в ворота каждого соперника - словенской «Олимпии», финского КуПСа и словацкого «Слована».

Напомним, первый матч за выход в основную сетку ЛЧ между «Кайратом» и «Селтиком» состоится в Глазго в полночь по времени Астаны. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале Qazsport.