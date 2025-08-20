Скауты «Челси» посмотрят игру Дастана Сатпаева в Глазго

Футбол
18

Алматинский «Кайрат» сегодня на выезде сразится с шотландским «Селтиком» за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

Фото: facebook.com/fckairat

Единственный оставшийся представитель Казахстана в еврокубках сегодня в гостевом поединке встретится с шотландским футбольным грандом. По инсайдерской информации, представители лондонского «Челси» приедут в Глазго чтобы лично посмотреть игру юного нападающего «Кайрата» Дастана Сатпаева, который через два года будет выступать за «аристократов».

Скауты английского гранда внимательно следят за выступлением юного казахского футбольного дарования в нынешней квалификации Лиги чемпионов, и, судя по всему, очень довольны его игрой за алматинский клуб. И это неудивительно, ведь в шести проведенных еврокубковых матчах Сатпаев забил три мяча - из них по одному в ворота каждого соперника - словенской «Олимпии», финского КуПСа и словацкого «Слована».

Напомним, первый матч за выход в основную сетку ЛЧ между «Кайратом» и «Селтиком» состоится в Глазго в полночь по времени Астаны. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале Qazsport.

    

#Сатпаев #Кайрат #ЛЧ #Селтик

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

ПСЖ обыграл Тоттенхэм в матче за Суперкубок УЕФА
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Кайрат» подписал контракт с Токаевым
Наставник «Актобе» покинул пост

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]