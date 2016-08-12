​Сказки покоряют мир

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма», – сказал когда-то о русских сказках Александр Пушкин. Сказки приходят к нам с колыбели, погружая в волшебный, таинственный, загадочный и прекрасный мир, где добро обязательно побеждает зло, где умные, честные, трудолюбивые герои всегда сильнее лентяев и лжецов. И вслед за сказочными героями мы летим в тридевятое царство на крыльях белых лебедей за братцем Иванушкой, жалеем глупого Колобка, переживаем за богатырей, бьющихся не на жизнь, а на смерть со Змеем Горынычем... Тот, кто усвоил с детства эти сказочные принципы добра и справедливос­ти, обязательно будет стремиться жить именно так, как его учили старые муд­рые сказки.

Об этом говорила, открывая встречу, консул Генерального консульства РФ в Алматы, заместитель Россотрудничества в Казахстане Ирина Переверзева, которая напомнила, что два года назад был реализован проект «Театральный карманчик», включивший в себя переводы русских сказок на три языка народов мира. Вслед вышло второе издание, где языков стало уже семь: русский, казахский, английский, испанский, итальянский, французский, корейский. Проект был осуществ­лен в рамках программы «Сказка – ложь…», посвященной юбилею известного русского сказочника Пет­ра Ершова, автора любимого всеми «Конька-Горбунка». В новом творческом проекте «Со сказкой вокруг света» языков стало уже восемь, к существующим прибавился еще и турецкий.

– То, что подобные события происходят именно у нас, в Российском консульстве, не случайно, ведь изначально именно русские сказки переводились на иностранные языки. Эта работа, длившаяся почти два года, была проведена волонтерами – носителями языков. Всего в работе над «сказочными проектами» приняло участие более 300 человек, – сказала Ирина Переверзева.

Руководитель всех этих проектов, в том числе и презентуемого «Со сказкой вокруг света», Юлия Эльдарофф считает их не только чрезвычайно интересными, но и очень нужными, причем не только детям, но и взрослым. Надо сказать, что в Казахстан Юлия Эльдарофф приехала с мужем-дипломатом, и за время его службы в нашей стране сумела реализовать несколько социально значимых проектов.

– Идею озвучить сказки подала мне моя маленькая дочка, которая однажды, когда мы ехали с ней в машине и слушали радио, спросила меня – почему нет передач для детей? А так как по образованию я педагог, закончила в Санкт-Петербурге Российский государственный педагогический университет имени Герцена по специальности «история Франции», свободно владею французским языком и очень люб­лю детей, то мне захотелось подарить ребятишкам возможность слушать сказки на разных языках. Главная сложность заключалась в том, чтобы найти настоящих носителей языка, потому что в Казахстане не так много, например, итальянцев или испанцев. Но, несмотря на все трудности, нам это удалось. И когда совместно с радио Classic и Россотрудничеством были озвучены и музыкально оформлены все семь сказок из сборника «Театральный карманчик» на семи языках, мы решили добавить к ним еще восьмой, турецкий язык, так как между Казахстаном и Турцией существуют дружеские связи, да и язык входит с казахским в одну языковую тюркскую группу.

В этом необычном проекте на добровольной основе участвовало около 180 человек разных национальностей – казахи, русские, татары, французы, американцы, итальянцы, бразильцы, испанцы, корейцы, турки. И всех их объединяла любовь к сказке, к родному языку и культуре. Самому маленькому участнику группы было 5 лет, а самому старшему, взрослому – около 70. Большинство детей – это ученики Международной алматинской школы (AIS). Они озвучивали русские народные сказки «Репка», «Теремок», «Колобок», а также «Сказку о глупом мышонке» Маршака, сказки Чуковского «Телефон» и «Доктор Айболит» и « Петя и Волк» по Прокофьеву.

Уверена, что этот диск будет полезен как родителям детей-билингвов в смешанных семьях, так и преподавателям иностранных языков в детских садах, школах, университетах, в культурных центрах, да и просто широкой публике. Ведь так необычно, например, слышать сказку «Репка» или «Колобок» на корейском или турецком языках. Немаловажен и тот факт, что человек, владеющий только одним из вышеперечисленных языков, наверняка захочет овладеть и другим, а значит, стать чуточку ближе к новым культурам, – уверена Юлия Эльдарофф.

– Время, в котором мы живем, полно ярких красок, впечатлений, событий, и во всем этом буйном и прекрасном разнообразии есть два очень важных явления, которые объединяют людей всех возрастов и национальностей – это классическая музыка и сказки. Они вне времени и вне нацио­нальности, – сказала директор радио Classic Раушан Джуманиязова. – И проект, который мы сегодня презентуем, очень гармонично связал классику и сказки. Ведь классика, как и музыка, отменяет суету, формирует речь, мышление, дух – те вечные постоянные ценности, которые так важны каждому из нас.

Я, например, хочу жить в мире, где присутствуют эти ценности, где русские сказки переливаются новыми неожиданными красками, звуча на французском, или, например, итальянском языках, где дети и классическая музыка едины. Именно поэтому наше радио с увлечением включилось в эту историю, которая называется «Со сказкой вокруг света». И нам было трогательно наблюдать, как детишки перед микрофоном превращались в настоящих актеров, и еще было очень приятно, что Франция, Италия, Испания, Америка, Россия, Казахстан, Турция, Корея стали намного ближе друг другу. Мы все стали как бы одной семьей на те четыре месяца, пока длилась работа над проектом, – отметила она.

Хотелось бы пожелать интересному и важному проекту «Со сказкой вокруг света», который вскоре прозвучит на радио Classic, не менее интересного продолжения.