Skills Enbek интегрируют с Fluent Education

Образование, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

АО «Центр развития трудовых ресурсов» подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Fluent Education, которая представляет одноименную международную образовательную платформу. В рамках договоренностей будет проведена интеграция платформ Skills Enbek и Fluent Education, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметили в пресс-службе, это позволит расширить перечень онлайн-курсов для пользователей платформы Skills Enbek за счет доступа к обширной базе образовательных материалов по развитию умений и навыков в различных областях.

Fluent Education является одним из крупнейших международных провайдеров корпоративного инновационного обучения иностранным языкам, деловым коммуникациям, soft и hard skills, а также командной эффективности. Эта цифровая медиакомпания предлагает эффективные и действенные возможности для микрообучения и повышения благополучия с помощью новейших электронных платформ и еженедельных новостных рассылок.

Skills Enbek представляет собой казахстанский аналог международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. С момента запуска на Skills Enbek размещено 235 курсов по различным направлениям, из которых 177 курсов являются бесплатными. Количество пользователей достигло более 334 тыс. человек, успешно завершили обучение и получили сертификаты 279 тыс. человек.

Данное сотрудничество нацелено на предоставление дополнительных возможностей для граждан страны и расширение базы доступных курсов для приобретения новых навыков, добавили в Минтруда.

 

#платформа #интеграция #Skills Enbek #Fluent Education

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