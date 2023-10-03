Skills Enbek интегрируют с Fluent Education

АО «Центр развития трудовых ресурсов» подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Fluent Education, которая представляет одноименную международную образовательную платформу. В рамках договоренностей будет проведена интеграция платформ Skills Enbek и Fluent Education, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

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Как отметили в пресс-службе, это позволит расширить перечень онлайн-курсов для пользователей платформы Skills Enbek за счет доступа к обширной базе образовательных материалов по развитию умений и навыков в различных областях.

Fluent Education является одним из крупнейших международных провайдеров корпоративного инновационного обучения иностранным языкам, деловым коммуникациям, soft и hard skills, а также командной эффективности. Эта цифровая медиакомпания предлагает эффективные и действенные возможности для микрообучения и повышения благополучия с помощью новейших электронных платформ и еженедельных новостных рассылок.

Skills Enbek представляет собой казахстанский аналог международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. С момента запуска на Skills Enbek размещено 235 курсов по различным направлениям, из которых 177 курсов являются бесплатными. Количество пользователей достигло более 334 тыс. человек, успешно завершили обучение и получили сертификаты 279 тыс. человек.

Данное сотрудничество нацелено на предоставление дополнительных возможностей для граждан страны и расширение базы доступных курсов для приобретения новых навыков, добавили в Минтруда.