Склад с вейпами на 10 млн тенге выявили в Риддере

В Риддере полицейские изъяли 916 электронных сигарет на сумму около 10 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого при попытке продажи запрещенных товаров местному жителю. В помещении, которое использовалось риддерчанином в качестве склада, изъято 916 электронных сигарет на 10 млн тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование. Установлено, что товар подозреваемый приобрел через анонимных посредников в мессенджере с целью дальнейшей продажи. Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение подозреваемому может грозить штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же объеме, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток», – рассказали в полиции.

Отмечается, что с момента вступления в силу закона, полицейские ВКО предотвратили продажу более 2 200 вейпов, свыше 540 ароматизаторов и жидкостей, 54 некурительных табачных изделий, порядка 240 картриджей и 56 испарителей.

Зарегистрировано 11 уголовных дел. По четырем из них состоялись обвинительные приговоры, в результате которых на виновных наложено штрафов на общую сумму 150 МРП.