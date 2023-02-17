По словам вице-премьера, виноваты все.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал виновных в аварии на ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«Кто виноват? Все виноваты! Начиная с меня, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая самым низовым звеном - рабочими этой станции. Это очевидно», - сказал в кулуарах после заседания Сената Роман Скляр.
На вопрос журналистов о том, почему не привлекли к ответственности акционера, он ответил, что «если следствие покажет вину акционера в этой ситуации, то он будет привлечен к полной ответственности».
Напомним, в ноябре 2022 года почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ. Авария затронула весь город.
Состояние Экибастузской ТЭЦ вызывало опасение горожан и экспертов прошлым летом. Тогда стало очевидно, что объект находится в плачевном состоянии и компания-владелец планировала избавиться от станции, передав ее на баланс города.
Однако региональные власти не спешили принимать столь проблемный "подарок". Проверку на ТЭЦ проводила и республиканская комиссия. Горожан заверили в том, что отопительный сезон пройдет без перебоев.