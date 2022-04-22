Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Европа
Скляр обсудил с немецкими компаниями в РК экономическое и инвестиционное сотрудничество

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и руководители действующего в Казахстане немецкого бизнеса провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и планы по дальнейшему расширению казахстанско-германского экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В мероприятии приняли участие компании «Linde Gas», «SIEMENS», «Bayer», «WILO Central Asia», «Lufthansa Group» и другие. На встрече были обсуждены вопросы таких секторов экономики, как машиностроение, металлургия, энергетика, ГМК и др.

Немецкие партнеры отметили, что в условиях нестабильности мировых рынков Казахстан становится все более привлекательной страной для развития бизнеса и привлечения новых инвестиций.

Так, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян отметил благоприятный уровень бизнес-климата в Казахстане, а также подчеркнул, что немецкий бизнес выражает поддержку институциональным реформам, проводимым Президентом РК К. Токаевым. 

Генеральный директор ТОО «Siemens» Диас Асанов отметил, что компания уже реализовывает пилотные проекты по вопросам цифровой трансформации промышленности Казахстана.

В дальнейшем компания Siemens также заинтересована в участии в подобных проектах в качестве инфраструктурного и технологического партнера для внедрения инновационных решений в транспортной отрасли.

В свою очередь, генеральный директор ТОО «Bayer KAZ» Лаума Валтере отметила внимание Правительства и постоянную готовность к открытому диалогу, что, безусловно, способствует дальнейшему улучшению делового климата. Л. Валтере предложила рассмотреть изменение механизма сертификации для новых инновационных препаратов. 

Вопросы демонополизации проектов горно-металлургического комплекса затронул генеральный директор ТОО «thyssenkrupp Industrial Solutions» Роман Карл. Компания заявила готовность представить широкий спектр продукции и услуг в горнодобывающей, цементной и химической промышленности.

Переговоры продемонстрировали заинтересованность и готовность сторон к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Популярное

Все
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
Прославил Казахстан в Египте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 апреля
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Чиновникам поручили находиться на дороге "Атырау - Астрахань" до завершения ее реконструкции
"Собирал людей с "Диким Арманом" – причины задержания депутата озвучили в Генпрокуратуре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Статус прокуратуры изменится в Казахстане
К планете – бережно и с любовью
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Экономика
Объемы поддержки производителей яиц увеличат в Казахстане
Правительство , Экономика
Активнее развивать промышленный потенциал ЗКО поручил Премь…
Международное сотрудничество , Транспорт , Общество , Европа
Озвучена дата открытия авиарейсов из Алматы в Милан
Международное сотрудничество , Транспорт , США
Запуск прямого рейса в США: Boeing окажет помощь Казахстану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]