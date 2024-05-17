Сколько Мбаппе будет зарабатывать в мадридском «Реале»

Футбол
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Азамат Серикбаев

Звездный французский нападающий в скором времени пополнит ряды королевского клуба

Фото: psg.fr

Как сообщает Sky Sports, стороны подпишут пятилетний контракт. Француз будет получать в мадридском «Реале» € 15 млн в год — намного меньше того, что ему платили в Париже. При этом игроку полагается подписной бонус в размере € 150 млн.

Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что звездный форвард уже подписал контракт с королевским клубом, рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Также стало известно о готовности француза поменять игровое амплуа ради игры за новый клуб.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за парижан 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 мячами и 10 голевыми передачами.

По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего сборной Франции составляет € 180 млн.

#контракт #Реал #Мбаппе #трансфер

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