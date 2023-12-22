Сколько человек с ограниченными возможностями трудоустроились в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Почти 40 тыс. лицам с инвалидностью оказали меры поддержки занятости в разных регионах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, по состоянию на 1 декабря 2023 года различными мерами поддержки занятости охватили 39,7 тыс. лиц с инвалидностью. Причем, 31,8 тыс. из них стали участниками Национального проекта по развитию предпринимательства, а 7,9 тыс. трудоустроены по квоте рабочих мест. Всего же, согласно сведениям информационной системы Минтруда, в данное время заняты 138 тыс. граждан с ограниченными возможностями (28,6%).

По состоянию на 1 декабря 2023 года в Казахстане проживает 719,3 тыс. лиц с инвалидностью или 3,5% от общей численности населения, 622 тыс. из которых трудоспособного возраста.

Согласно социальному кодексу местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере от 2 до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда. На 1 декабря 2023 года в рамках квоты трудоустроились всего 7,9 тыс. казахстанцев.

«В рамках реализации Нацпроекта по состоянию на 1 декабря 2023 года на постоянные рабочие места были трудоустроены 7,9 тыс. человек, на молодежную практику – 640 человек, на социальные рабочие места – 921 человек, на общественные работы – 6,6 тыс. человек, по проекту «Первое рабочее место» – 191 человек, по проекту «Серебряный возраст» – 694 человек, по проекту «Контракт поколений» – 3 человека», – пояснили в профильном ведомстве.

Стоит также отметить, что 426 человек охватили краткосрочным профессиональным обучением, основы предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» освоили 12,5 тыс. человек. Кроме того, 1,9 тыс. человек получили гранты на реализацию новых бизнес-идей.

В министерстве добавили, что с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. В 2023 году создано более 80 специальных рабочих мест.

#занятость #инвалидность #Минтруда #трудоустройство

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