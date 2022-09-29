Сколько иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 сентября 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 524 иностранных гражданина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 594 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 091 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 894 и 911 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 430 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 604 человека.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 748 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 400 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 6 139 чел. (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 489 чел. (10%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 256 чел. (8%); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 158 чел. (8%); обрабатывающей промышленности – 1 154 чел. (8%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 576 чел., Индия – 1 740 чел., Турция – 1 701 чел., Узбекистан – 1 535 чел., Великобритания – 1 127 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).