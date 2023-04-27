Сколько наркотиков изъял КНБ с начала года

С начала года сотрудниками КНБ из незаконного оборота изъято более 600 килограммов наркотиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы КНБ РК

Как рассказали в пресс-службе КНБ, в частности изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

Кроме того, задержано 67 участников наркоструктур.

«КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу», – говорится в сообщении.

С начала года проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.

Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.

В комитете отметили, что «если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы».