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Образование
Сколько образовательных грантов выделили акиматы в этом году

10 августа начался прием документов на образовательные гранты местных исполнительных органов. Прием заявлений будет осуществляться в приемных комиссиях вузов. Информацию о сроках приема документов можно получить в акимате или на их официальном сайте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Как отметили в МНВО, ежегодно на целевую подготовку по приоритетным специальностям из бюджета акиматов выделяются образовательные гранты. Гранты акиматов присуждаются на конкурсной основе. При этом особое внимание уделяется абитуриентам из социально уязвимых категорий населения.

«По всей республике около 3 тысяч грантов выделили местные исполнительные органы по наиболее востребованным специальностям регионов. В основном акиматам нужны педагоги, медики и специалисты по сельскохозяйственным отраслям. Наибольшее количество грантов в этом году выделяет акимат столицы. Почти 1 200 грантов выделит акимат Нур-Султана на подготовку по педагогическим и медицинским специальностям. Далее идут Восточно-Казахстанская область совместно с Абайской областью, которые выделили 450 грантов, Акмолинская область выделила 229 гранта», – поделились цифрами в министерстве.

По случаю празднования 150-летия учителя нации Ахмета Байтурсынова акимат Костанайской области выделил 15 грантов для обучения в Костанайском региональном университете имени А. Байтурсынова. На подготовку специалистов сферы искусства гранты выделил лишь акимат Северо-Казахстанской области, он готов обучить за местный бюджет 15 специалистов, добавили в ведомстве.

Акиматы Шымкента и Туркестанской области в этом году не выделяют гранты на обучение в бакалавриате. Акиматы Алматы и Павлодарской области с учетом потребностей региона на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием из средств областного бюджета выделяют гранты только по образовательным программам магистратуры и резидентуры.

«Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подаёт в приёмную комиссию вуза следующие документы: документ об образовании; сертификат ЕНТ; копию документа, удостоверяющего личность; документы, подтверждающие льготную категорию.

Решение о присуждении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате. Зачисление в вузы страны осуществляется до 25 августа», – резюмировали в МНВО РК.

 

 

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