Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О количестве пенсионеров в стране и размере их пенсий рассказало Минтруда, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 926,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 291,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 635,1 млрд тенге.

По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 364 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 901 тенге, базовой пенсии – 42 694 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в ЕНПФ перечислено ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

#пенсия #Минтруда #пенсионеры #ЕНПФ

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