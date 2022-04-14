Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в СЦК рассказал о предпринимаемых властями мерах по возврату выведенных из страны средств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Если мы берем, например, привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой: это за 30 лет более 400 млрд долларов. То здесь, наверное, надо так же подходить, но не один десяток миллиардов был выведен, но точную сумму здесь сказать сложно. Но это, наверное, порядка 100, может быть, чуть больше миллиардов долларов», – сообщил Куантыров.

Между тем, по его словам, есть разные механизмы возврата этих средств.

«Есть налоговые, неналоговые меры стимулирования. По налоговым мы сейчас активно работаем, подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока, и, например, одна из налоговых мер – будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести материнскую компанию или закупать какие-то услуги. Есть еще меры по стимулированию возврата. Здесь им тоже будем предоставлять определенные преференции. Эти меры мы все прорабатываем, и, более того, они у нас «сидят» в проекте срочного закона по внесению изменений в Налоговый кодекс», – резюмировал спикер.