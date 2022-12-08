Сколько в человеке доброты – столько в нем и жизни

В форуме приняли участие благо­творители, волонтеры при областной Ассамб­лее народа Казахстана, руководители и члены молодежных организаций, представители СМИ. Цель форума – поддержать предпринимателей, занимающихся меценатством, дать новый импульс развитию благотворительности в регионе, поощ­рить волонтеров.

Модератор форума, заместитель руководителя областного управления общественного развития Алмасбек Есмаханов отметил масштабные благотворительные мероприятия, проводимые совместно с региональной Ассамб­леей народа Казахстана в течение года.

– В рамках акции «Караван милосердия» Кызылординской областной ассамблеи при поддержке граждан с высокой социальной ответственнос­тью было организовано 97 благотво­рительных мероприятий, оказана помощь почти трем тысячам людей на сумму 7,2 миллиона тенге, – сказал он.

Сами меценаты поделились мнениями и историями из своей деятельности, рассказали, что побуждает их делать добрые дела, как это важно для них и общества. Выступили члены АНК, волонтеры, молодежные активисты.

Прошла и церемония награждения тех участников форума, которые стали реальными примерами для молодежи, образцом активной гражданской позиции, поддерживают волонтерское движение.

Обладателем нагрудного знака Ассамблеи народа Казахстана «Алғыс» стал директор ТОО «Техоснастка – Ремсервис», предприниматель Илларион Ли. Благодарственным письмом заместителя акима области Мархабата Жайымбетова награждены начальник государственного учреждения «Управление специализированной охраны» Бижигит Оспанбеков, активист чеченского этнокультурного объединения, индивидуальный предприниматель Арби Вагапов, активистка немецкого этнокультурного объединения, индивидуальный предприниматель Виктория Шек. Благодарственным письмом руководителя Кызылординского областного управления общественного развития Миры Казбековой – руководитель и активисты регионального движения «Ассамблея жастары».