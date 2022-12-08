Сколько в человеке доброты – столько в нем и жизни Свежий выпуск 8 декабря 2022 г. 1:10 Наталья Денисова В Кызылорде прошел форум меценатов «Қайырымдылық – жылы жүректен». В форуме приняли участие благотворители, волонтеры при областной Ассамблее народа Казахстана, руководители и члены молодежных организаций, представители СМИ. Цель форума – поддержать предпринимателей, занимающихся меценатством, дать новый импульс развитию благотворительности в регионе, поощрить волонтеров. Модератор форума, заместитель руководителя областного управления общественного развития Алмасбек Есмаханов отметил масштабные благотворительные мероприятия, проводимые совместно с региональной Ассамблеей народа Казахстана в течение года. – В рамках акции «Караван милосердия» Кызылординской областной ассамблеи при поддержке граждан с высокой социальной ответственностью было организовано 97 благотворительных мероприятий, оказана помощь почти трем тысячам людей на сумму 7,2 миллиона тенге, – сказал он. Сами меценаты поделились мнениями и историями из своей деятельности, рассказали, что побуждает их делать добрые дела, как это важно для них и общества. Выступили члены АНК, волонтеры, молодежные активисты. Прошла и церемония награждения тех участников форума, которые стали реальными примерами для молодежи, образцом активной гражданской позиции, поддерживают волонтерское движение. Обладателем нагрудного знака Ассамблеи народа Казахстана «Алғыс» стал директор ТОО «Техоснастка – Ремсервис», предприниматель Илларион Ли. Благодарственным письмом заместителя акима области Мархабата Жайымбетова награждены начальник государственного учреждения «Управление специализированной охраны» Бижигит Оспанбеков, активист чеченского этнокультурного объединения, индивидуальный предприниматель Арби Вагапов, активистка немецкого этнокультурного объединения, индивидуальный предприниматель Виктория Шек. Благодарственным письмом руководителя Кызылординского областного управления общественного развития Миры Казбековой – руководитель и активисты регионального движения «Ассамблея жастары».