Сколько заработал Иван Ургант на продаже книги с пустыми страницами

Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Комик заработал 3,5 млн рублей

Фото: @urgantcom

Телеведущий и комик Иван Ургант сообщил в Instagram, что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее к полуслову», — написал телеведущий.

Ургант уточнил, что заработал на продаже 5 тыс. экземпляров рукописи 3,5 млн рублей. Все вырученные средства, отметил он, пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

У книги «Припухлые железы жизни» есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. Все остальное — пустые страницы.

«Я основные цитаты выписал. Современно, хлестко, гениально. Не всегда успеваю читать, но книгу Ивана прочитал на одном дыхании»; «Книга во всех отношениях противоречивая. Жду экранизации»; «Невероятная книга! Не могла оторваться. Такой закрученный сюжет, так тщательно проработана каждая линия персонажей. Аплодирую стоя!» — сыронизировали интернет-пользователи под постом Урганта.

Сам Ургант рассказывал о своей книге так:

«Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал…»

#книга #Иван Ургант

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