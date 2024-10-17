Сколько заработал Иван Ургант на продаже книги с пустыми страницами

Фото: @urgantcom

Телеведущий и комик Иван Ургант сообщил в Instagram, что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее к полуслову», — написал телеведущий.

Ургант уточнил, что заработал на продаже 5 тыс. экземпляров рукописи 3,5 млн рублей. Все вырученные средства, отметил он, пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

У книги «Припухлые железы жизни» есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. Все остальное — пустые страницы.

«Я основные цитаты выписал. Современно, хлестко, гениально. Не всегда успеваю читать, но книгу Ивана прочитал на одном дыхании»; «Книга во всех отношениях противоречивая. Жду экранизации»; «Невероятная книга! Не могла оторваться. Такой закрученный сюжет, так тщательно проработана каждая линия персонажей. Аплодирую стоя!» — сыронизировали интернет-пользователи под постом Урганта.

Сам Ургант рассказывал о своей книге так: